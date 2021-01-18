Крещенские купели в Челябинске начнут работать в 16 часов

В Челябинске готовятся отметить Крещение: окунуться в купели можно будет с 18 часов понедельника до 15 часов вторника.

Как уже сообщал «Новый День», число крещенских прорубей на территории областного центра сокращается третий день: если в 2019 году было обустроено 7 иорданей, в 2020 – 6, то в этом году 5.

Две купели традиционно обустроят в Центральном районе на Шершневском водохранилище: на территории пляжа «Западный» и в микрорайоне Сосновка (улица Красных казаков – 1).

На озере Смолино купель будет оборудована в Советском районе рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк» (улица Чапаева – 114).

Еще две разместят на озере Первое в Тракторозаводском районе: напротив входа на городской пляж (переулок Мамина -1а) и на пляже «Восточный берег» (проспект Давыдова – 7). Эти купели будут работать с 16 часов 18 января до 12 часов 19 января.

Рядом с каждой прорубью обещают поставить отапливаемые палатки, чтобы челябинцы могли после купания согреться и переодеться в сухую одежду. У купелей будут дежурить экстренные службы.

Горожан просят соблюдать социальную дистанцию, чтобы избежать распространения коронавируса. Кстати, перенесшим инфекцию окунаться в ледяную воду медики не рекомендуют.

Отметим, что грядущей ночью в Челябинске ожидается до 23 градусов мороза.

Челябинск, Павел Зварзин

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