В Челябинской области число летальных исходов среди зараженных COVID-19 превысило 1,5 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 302 новых случаев коронавируса, в том числе у 3 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 41 тысяча 471 инфицированный. 1 тысяча 509 из них умерли (непосредственно от инфекции – 659).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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