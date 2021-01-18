В ходе подготовки к саммитам власти Южного Урала потратили с нарушениями четверть миллиарда рублей

Аудиторы нашли многочисленные нарушения при подготовке Челябинской области к саммитам, которых так и не состоялось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, жители поселка Саргазы жалуются, что температура воздуха в десятках квартир не ведомство утвердило отчет по результатам выборочной проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставления и исполнения государственных гарантий на реализацию мероприятий по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

Проверочные мероприятия проводились в министерствах дорожного хозяйства и транспорта, строительства и инфраструктуры, финансов, а также экономического развития Челябинской области, комитете дорожного хозяйства мэрии Челябинска, администрации Сосновского района и ООО «Триумф».

Аудиторы изучили подробности расходования 2,4 миллиарда рублей. Результаты проверки оказались неутешительны.

Так, выяснилось, что неэффективно было потрачено 121,2 миллиона, в том числе в результате оплаты региональным миндортрансом налога на имущество организаций с автомобильных дорог, право оперативного управления на которые не зарегистрировано.

Также в рамках проверки установлены нарушения законодательства о контрактной системе на сумму 139,6 миллиона рублей. Например, отсутствие в государственном контракте сведений о наличии этапов исполнения контракта в дальнейшем, несоответствие сроков выполнения, объемов и видов работ, предъявленных к оплате.

Наконец, нарушения при ведении бухгалтерского учета и оформлении отчетности были допущены более чем в двух третях общего объема работ по подготовке к проведению саммитов на сумму 1,724 миллиарда рублей. Так, в инвентарных карточках информация, характеризующая принятые к учету автомобильные дороги, не отражена или отражена не в полном объеме. Как следствие, отсутствует возможность установления важнейших характеристик автомобильных дорог, наличия в их составе дорожных сооружений.

Помимо этого, проверкой установлены нарушения требований градостроительного законодательства, в том числе строительство автомобильных дорог начато без оформления соответствующих разрешений.

Отчеты аудиторов направлены губернатору, в законодательное собрание и прокуратуру Челябинской области.

Между тем, щедрое бюджетирование под эгидой подготовки к грядущим саммитам (которые в итоге прошли в Санкт-Петербурге) направлялись и на «параллельные» проекты. Так, напомним, хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», созданное для строительства общественно-выставочного центра «Крылья», получило в общей сложности 3 миллиарда рублей. При этом деньги направлялись исключительно из областного бюджета, так как официально так и не построенное здание очень быстро исключили из списка объектов саммитов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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