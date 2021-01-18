Погружение в обед и платные купели: как в Челябинской области намерены отметить Крещение

Традиционные крещенские погружения приобрели на Южном Урале странноватые особенности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ночь на 19 января в Челябинской области готовятся отметить Крещение Господне.

Одной из давних традиций праздника стали погружения в освященные купели. И хотя в самой православной церкви отношение к этому обычаю, мягко говоря, противоречивое, даже пандемия COVID-19 не смогла отменить полюбившийся россиянам обряд.

Правда, к организации мероприятия в некоторых муниципалитетах подошли весьма своеобразно. Напомним, рекомендованный правительством Челябинской области режим работы купелей – с 20:00 18 января до 17:00 19 января. При этом муниципальным образованиям разрешено самостоятельно определить время работы купелей, исходя из сложившихся традиций.

В Верхнем Уфалее к предложению отнеслись наиболее радикально, решив, что для исполнения традиционного обряда горожанам хватит обеденного перерыва. Так что крещенское купание будет организовано только во вторник, 19 января, с 12:00 до 14:00 в купели, расположенной на городском пруду.

Рекордсменом же по времени в этом году станет Троицк. Правда, здесь купели начнут действовать лишь утром 19 января, в 9:00 – у Свято-Троицкого собора, в 10:30 – у храма Александра Невского. Зато продлится купание аж до 24:00.

Но самым своеобразным станет «крещенское» погружение в проруби на территории СК «Металлург-Магнитогорск». Дело в том, что здесь уже не первый год 18-19 января походит весьма странное действо. По привычке его называют «крещенскими купаниями». Но, в отличие от традиционных купелей, вход на площадку у проруби платный (100 рублей для взрослых и 50 для детей).

При этом вода в проруби не освящается. Епархия категорически отказывается благословлять платное действо. Исключением стал лишь прошлый год. В это же году клир и священноначалие вновь отказались освящать воду в проруби. Так что мероприятие будет вполне светским. Правда, в этом году – без продажи выпечки и напитков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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