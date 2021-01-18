Председатель сельсовета отправил южноуральца отрабатывать наказание на пилораме жены

В суд направили уголовное дело о превышении должностных полномочий председателем совета депутатов сельского поселения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кунашакского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя Совета депутатов Саринского сельского поселения. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Следствием установлено, что местный житель был приговорен обязательным работам. Для их отбытия мужчину направили в администрацию Саринского сельского поселения. В августе 2020 года южноуралец по ошибке вместо главы поселения обратился к председателю сельсовета для решения вопроса отбытия наказания.

Последний полномочий по привлечению осужденных к работе не имел. Но решил воспользоваться ситуацией и направил мужчину для выполнения работ на пилораму, принадлежащую его супруге – предпринимателю. После этого чиновник направил в уголовно-исполнительную инспекцию сведения об отработке осужденным 76 часов обязательных работ.

Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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