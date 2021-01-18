В Миассе 14-летняя школьница набросилась на 16-летнего парня с ножом

В Челябинской области ссора подростков закончилась поножовщиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел поздно вечером пятницы, 15 января. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия.

Фигуранткой дела стала 14-летняя школьница. Как пишет NewsMiass, девушка распивала спиртное со своим 16-летним молодым человеком в квартире одного из домов Машгородка. Из-за подогретой алкоголем ревности между подростками вспыхнула ссора. В пылу перепалки девушка кинулась к ножу и ударила им парня в живот.

Подростка доставили в больницу, где медики едва успели спасти ему жизнь. Девушка находится под подпиской о невыезде.

Как сообщили в следственном отделе СКР по Миассу, подростки воспитываются в неполных семьях. Девушка из-за систематических пропусков школьных занятий раньше состояла на учете.

Челябинск, Виктор Елисеев

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