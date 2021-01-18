В Магнитогорске неизвестные устроили массовую бойню собак

В Магнитогорске на территории частного приюта перестреляли собак, находившихся на передержке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жуткая расправа произошла днем 17 января на территории садового товарищества. Об этом одна из горожанок рассказала в социальных сетях.

«Средь белого дня в СНТ «Машиностроитель» было массовое убийство собак, которые находились на передержке, – сообщила женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск». – Собак стреляли из огнестрельного оружия. Щенков стреляли в упор на частной территории. Один пес выжил, был прооперирован, достали пулю».

По словам автора поста, ранее один из сотрудников СНТ грозился перестрелять собак.

Полиция начала проверку по факту трагедии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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