В Челябинске проходят пикеты в поддержку Алексея Навального

В Челябинске прошло несколько одиночных пикетов с требованием освободить задержанного блогера и оппозиционера Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько челябинцев с плакатами, требующими освободить Алексея Навального, задержанного вчера, 17 января, в Москве, сменяли друг друга сегодня в Челябинске на одиночных пикетах у сквера Александровского. Об этом сообщает штаб оппозиционера в столице Южного Урала

«На пикетах не обошлось без происшествий – активистам пытался помешать провокатор. Он развернул плакат рядом с протестующими, хотел, чтобы они нарушили правила проведения одиночного пикета», – сообщили представители штаба в своем telegram-канале.

Напомним, Алексея Навального, прилетевшего 17 января из Германии в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля.

С 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, разъяснили позднее в УФСИН по Москве.

Ведомство настаивает на замене ему условного срока на реальный по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Кроме того, в декабре прошлого годаСКР возбудил в отношении Навального новое уголовное дело о крупном мошенничестве. Речь идет об использовании 356 млн рублей в личных целях из пожертвований частных лиц для ряда организаций, в том числе «Фонда борьбы с коррупцией».

В настоящее время проходит заседание суда по избранию политику меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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