Неизвестные челябинцы забили кишечник собаки камнями и бросили ее на улице

Полиция ищет в Челябинске живодеров, набивших камней во внутренности животного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с жалобой на жестокое обращение с животным в полицию обратились зоозащитники.

Инцидент произошел еще в конце прошлого года. Тогда 28 декабря у одного из магазинов челябинка обнаружила старого слепого пса в тяжелом состоянии с примотанной к хвосту колючей проволокой.

«Пес был в ошейнике. На хвосте примотана проволока егоза, – цитирует Znak.com зоозащитника Кирилла Волкова. – При обращении в клинику выяснилось, что прямая кишка его забита камнями для аквариумов. Ветеринары вытащили их, но возникли осложнения, и пса пришлось оперировать. Сейчас непонятно, выживет ли он. Прогнозы врачей осторожные».

По словам южноуральца, камни были очень крупные, и собака не смогла бы их съесть. Значит, это сделал человек. Врачи клиники, где сейчас находится пес, тоже уверены в этом. Зоозащитник вызвал полицию. По информации пресс-службы УМВД по Челябинску, в ОП «Советский» по данному факту проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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