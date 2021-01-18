Жительница Магнитогорска, уходя из клуба, прихватила чужую шубу

В Магнитогорске полицейские задержали подозреваемую в совершении кражи из развлекательного заведения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Правобережный» Магнитогорска обратилась 24-летняя жительница города. Девушка рассказала, что была в развлекательном клубе, а когда решила его покинуть, в гардеробе не обнаружила норковой шубы и наушников, причиненный ущерб составил 45 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД задержали 27-летнюю жительницу города, имеющую постоянное место работы и ранее не привлекавшуюся к уголовной ответственности. «Посетительница заведения воспользовалась свободным доступом в гардероб, взяла чужую шубу, а сверху надела собственную верхнюю одежду и так покинула развлекательный клуб», – рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.01.21

Неизвестные челябинцы забили кишечник собаки камнями и бросили ее на улице. / В Челябинске проходят пикеты в поддержку Алексея Навального. / В Магнитогорске неизвестные устроили массовую бойню собак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»