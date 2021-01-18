В Челябинске женщина травмировала позвоночник при посадке в маршрутку

Челябинка оказалась в больнице со сломанным позвонком после неудачной посадки в маршрутный автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в конце минувшей недели на остановке «Областная больница».

Горожанка садилась в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №40. Однако маршрутка остановилась где-то в метре от бордюра. В итоге женщине пришлось идти до машины по скользкому покрову. Уже взявшись за поручень, она поскользнулась и упала.

Пассажиры помогли ей подняться в салон. Уже в ПАЗе она почувствовала ощутимую боль. В больнице, куда обратилась челябинка, выяснилось, что у женщины сломан позвонок. Ей назначили операцию.

Родственники горожанки намерены привлечь к ответственности перевозчика, водитель которого, как они считают, остановился дальше, чем полагается, а также мэрию, так как на остановке было скользко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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