Вместо погибшего при аварии в шахте на Камчатке южноуральца похоронили его коллегу

В Карабаше готовятся к эксгумации могилы похороненного недавно шахтера, чтобы вернуть тело его друга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники жителя Карабаша и следователи получили разрешение на эксгумацию могилы, в которой только недавно похоронили гроб с телом шахтера, погибшего в шахте Асачинского месторождения на Камчатке.

Южноуральцы были уверены, что похоронили своего родственника. Но оказалось, что им прислали гроб с телом другого человека.

Мужчина погиб при обрушении шахты вместе с другим проходчиком, приехавшим из Донецкой республики, а также еще тремя рабочими. Разрабатывавшее месторождение ЗАО «Тревожное Зарево» взялось самостоятельно доставить тела своих сотрудников их родным.

Опознать южноуральца его семья не смогла. И организовала похороны, поверив его работодателю. А вот в Донбассе родственники забили тревогу: на теле мужчины не оказалось приметной татуировки на руке.

Теперь следователям предстоит провести эксгумацию могилы, чтобы выяснить, кто же в ней похоронен на самом деле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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