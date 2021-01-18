«Некоторые равнее других…» Заезд по встречке закончился для челябинских мажоров беседой в ГИБДД

ГИБДД Челябинска крайне терпимо отнеслось к наглой выходке местной «золотой молодежи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео заезда по встречной полосе в Челябинске появилось в одном специфичном паблике, сам же инцидент произошел в ночь на воскресенье, 17 января.

Около трех десятков автомобилей устроили гонку по улицам города. В какой-то момент водитель одной из машин выехал на полосу встречного движения, где едва не столкнулся лоб в лоб с ехавшим в противоположном направлении авто.

Ролик лихачи выложили в интернет-сообществе. При этом нарушитель правил дорожного движения ничуть не жалеет о своей выходке. Даже в определенной мере гордится, считая, что сделал себе рекламу.

Администратор паблика пытается комментировать произошедшее более сдержанно. «Все немного пошло не по плану, люди хотели что-то кому-то доказать, это было не целенаправленно, – цитирует его 74.ru. – Мальчики решили помериться моторами. Водитель на «Мерседесе» впервые отключил систему ESP, которая поддерживает машину, чтобы ее не заносило. А там скользко, его понесло. Мы, конечно, смонтировали – ускорили, там скорость-то была 25 км/ч. А вообще мы видео снимаем, чтобы набирать просмотры. Просто по приколу сделали страничку, по приколу выкладываем видео. Успокоить водителей мы не можем, начинаем снимать. А что делать?!»

Возможно, пыл организатора дрифтов несколько охладил сегодняшний вызов в ГИБДД. Хотя нельзя сказать, что обошлись с челябинцем там слишком сурово. «Мы встречались с подполковником, нам сказали во время мероприятий ездить на «Трассу 74» (специальная спортивная трасса), в этот раз и сами поняли, что перегнули палку. Скорее всего, будем ездить туда, куда сказали», – отметил любитель ночных гонок.

Отношение ГИБДД к гонщикам, один из которых едва не устроил лобовую аварию, неприятно поразило челябинцев. «А что, есть такая административная процедура – вызов на разговор в ГИБДД?» – недоумевают горожане в комментариях. «Да есть. Скажут ай-яй-яй, погрозят пальчиком, нальют коньяка и проводят до дома с мигалками», – отвечают им собеседники.

Другие участники обсуждения саркастично предполагают, что, возможно, изменилась политика ГИБДД к нарушителям. «То есть в 2021 году всех выехавших на встречу будут приглашать лишь на беседу?» – уточняют они. «Интересно, значит, кураторов «групп смерти» мы сажаем, а этого куратора нет? А почему?» – задаются вопросом южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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