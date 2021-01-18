У правительства Челябинской области появились машины-«призраки»

В Челябинске не могут найти половину иномарок из закупленных для обслуживания делегаций несостоявшихся саммитов ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странное наследство досталось правительству Челябинской области от подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, прошедших в итоге в Санкт-Петербурге – больше двух десятков автомобилей Toyota Camry, местонахождение которых неизвестно.

Напомним, всего для обслуживания делегаций стран-участниц в 2019 году власти Южного Урала купили 56 машин производства японского холдинга. Приобретение обошлось в 118 миллионов рублей.

Но саммиты в городе так и не состоялись, а нужды в новых машинах у областных чиновников, как оказалось, не было. К тому же покинул пост губернатора Борис Дубровский, на смену ему пришел Алексей Текслер. В итоге, о новых авто практически забыли. Стояли они в гараже с прохудившейся крышей, пылились на правительственных стоянках. А позднее их случайно нашли на одной из стоянок под открытым небом на берегу озера Смолино.

Лишь после того, как судьбой «японок» начали интересоваться СМИ (весной 2020 года), в администрации губернатора решили 25 из них передать медикам, на фоне развивающейся пандемии коронавируса испытывавшим катастрофическую нехватку транспорта. Судьба оставшихся трех десятков долгое время оставалась неизвестной. Сотрудники гаража правительства рассказывали по секрету, что в мае прошлого года, на волне журналистского любопытства, автомобили попросту... пропали: никто не видел их ни в работе, ни в простое.

Не прояснил ситуацию и прямой запрос, адресованный чиновникам журналистами. «Новые автомобили Toyota Camry в количестве 10 штук работают в круглосуточном режиме для перевозки работников правительства Челябинской области, – цитирует Znak.com ответ пресс-службы губернатора. – Оставшийся транспорт из нового парка используется для замены выходящих из строя, устаревших автомобилей, затраты на ремонт которых превышают стоимость самих машин. Стоят машины в гараже».

Однако, несмотря на заявления представителей правительства о замене старого подвижного состава, контракты на его обслуживание продолжают заключать. И, к примеру, три закупки на общую сумму 1,75 млн рублей на оказание этих услуг размещены 14 января.

При этом, как отмечает издание, новые Toyota Camry используют крайне скупо. Так, в прошлом году подрядчик, оказывавший услуги техобслуживания новых машин, не смог даже выбрать всю сумму контракта: из 800 тысяч рублей он получил лишь 544 тысячи. При этом, согласно актам выполненных работ, ни одна из новых машин не проехала за год и 40 тысяч километров, а значительная их часть одолела и вовсе всего 10 тысяч километров (если ТО, вообще, не было проведено просто для продления гарантийного срока).

Нет на настоящий момент и объявлений о закупке гарантийного обслуживания для новых автомобилей в 2021 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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