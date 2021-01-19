В Крещение в Челябинске потеплеет

В Челябинске ожидается потепление и снегопад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью столбики термометров в областном центре опустились до минус 26 градусов Цельсия.

В связи с низкой температурой воздуха городские власти отменили занятия в 1 – 4 классах первой смены.

Однако уже к 10 часам утра потеплело до -20, а к ввечеру температура наружного воздуха может подняться до -15. Грядущая ночь существенно похолодания не принесет: максимум до – 18.

Челябинск, Павел Зварзин

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