В Чебаркуле власти годами отказываются расселять опасное общежитие

Общественники просят прокуратуру помочь жителям опасного общежития в Чебаркуле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники просят областную прокуратуру помочь людям разрешить в судебном порядке многолетний спор с администрацией Чебаркуля, которая не спешит с расселением жильцов. Между тем здание, по результатам независимой экспертизы, угрожает жизни людей.

По словам жильцов, споры вокруг статуса проблемного дома на улице Электростальская, 7, ведутся уже много лет. Люди боятся за свои жизни, поскольку здание даже визуально не внушает доверия. Фундамент сыпется, в полу и потолках зияют дыры, проводка сожжена, из гнилых труб в подвале течет вода. Из-за постоянной сырости неизменные соседи жильцов – крысы и насекомые. В сезон дождей общежитие топит насквозь – с последнего этажа по первый. А с приходом холодов здание вымерзло настолько, что напоминает ледяную пещеру.

Брать такой дом на баланс, по словам людей, не хочет ни одна управляющая компания. Лишь после долгих прений с администрацией Чебаркуля общежитие все-таки отдали под управление одной из организаций. Но положительных изменений люди не увидели. Когда несколько лет назад здесь рухнул лестничный пролет, ремонтировать его пришлось жильцам своими силами. Конструкцию приварили и используют на свой страх и риск.

«Общежитие построено в 1968 году, здесь никогда не было ремонта. Экспертиза, проведенная чебаркульской администрацией, показала, что здание якобы пригодно для проживания. Жильцы собрали средства и провели независимую экспертизу, которая опровергает это утверждение. Износ несущих конструкций составляет 77%, общий износ здания – 74,37%», – рассказала собственница комнаты в общежитии.

«По словам жильцов, после череды скандалов чиновники Чебаркуля провели обследование дома и постановили, что вместо переселения здесь целесообразно сделать капитальный ремонт. Однако, по данным независимой экспертизы, восстановить строительные конструкции исследуемого жилого дома до работоспособного состояния при помощи капитального ремонта невозможно», – отметил представитель общественной организации.

Общественники просят прокуратуру выступить в качестве истца в суде, а также побудить чиновников предоставить людям помещения маневренного фонда для временного проживания и инициировать процедуру расселения из небезопасного жилья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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