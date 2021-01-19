В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли 9 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 299 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 9 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 41 тысяча 770 инфицированных. 1 тысяча 524 из них умерли (непосредственно от COVID-19 – 668).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.01.21

В Чебаркуле власти годами отказываются расселять опасное общежитие. / В Крещение в Челябинске потеплеет. / Приманка для Тарантино: соучастное проектирование в Челябинске рискует превратиться в пустую формальность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»