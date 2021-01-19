Инфляция в Челябинской области в 2020 году превысила 4,5%

Инфляция в Челябинской области в 2020 году составила 4,56%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, больше всего цены выросли на продовольственные товары – на 7,01%.

Стоимость непродовольственных товаров выросла за прошедший год на+4,32%. Услуги подорожали цены на услуги (+1,85%).

В КСП отмечают, что в среднем по стране общий индекс потребительских цен в 2020 году вырос на 4,91%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.01.21

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