Челябинские ученые разработали технологию создания биоразлагаемых материалов из крахмала

Разработанная в Челябинске технология для изготовления биоразлагаемых упаковок из крахмала поможет сохранить природу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета», ученые и аспиранты вуза совместно с коллегами из Индии разработали и запатентовали специальный биоразлагаемый материал на основе крахмала для упаковок пищевых продуктов. Это позволит сократить загрязнение окружающей среды полиэтиленом и пластиком. Производиться этот уникальный материал будет из растительных биополимеров (вторичных продуктов переработки зерна) с использованием ультразвука на уже существующем технологическом оборудовании, что значительно удешевляет технологию.

В связи с устойчивым ростом объемов производства полимерных изделий и их негативного влияния на окружающую среду, вопросы утилизации полимерных отходов не утрачивают актуальности. Коллектив уральских ученых несколько лет занимается разработкой принципиально новых биоматериалов, на основе которых получены первые образцы формованных изделий и пленочных материалов, в частности, была создана экопосуда и съедобный биопластик.

«На сегодняшний день наблюдается устойчивая положительная динамика прироста объемов твердых коммунальных отходов за счет увеличения количества используемых упаковочных материалов в коммунальном секторе. На долю изделий из пластмасс приходится около 40 % бытового мусора. Подсчитано, что среднее время использования пакета составляет около 20 минут, а длительность его разложения больше 100 лет. Решение этой проблемы может быть достигнуто путем создания биоразлагаемого материала на основе композиции растительных полисахаридов разных видов, которые могли бы в окружающей среде разлагаться в короткие сроки на безопасные для природы вещества», – говорит доктор технических наук, профессор Ирина Потороко.

Ученые подобрали оптимальный компонентный состав растительных биополимеров и их соотношение для получения пленочного материала. Для обработки композиционного раствора предложили модифицировать традиционную технологию за счет применения дополнительной обработки ультразвуком. Полученные материалы имеют однородную структуру, обладают повышенной эластичностью и гарантированной биоразлагаемостью.

Полученные биоразлагаемые композиционные материалы на основе растительных биополимеров могут быть использованы в таких сферах, как медицина, фармацевтика, пищевая промышленность, косметическая промышленность, для получения упаковочных материалов, пленок и капсул с заданными характеристиками.

Особенностью данных материалов является то, что они могут полностью разлагаться в компосте и не создавать дополнительной нагрузки на окружающую среду после утилизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.21

Инфляция в Челябинской области в 2020 году превысила 4,5%. / Уральские металлурги сохранили лидерство в производстве проката с покрытиями. / В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли 9 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»