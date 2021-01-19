Прокуратура обжаловала апелляционный вердикт по делу экс-мэра Челябинска

Прокуратура Челябинской области обжаловала решение апелляционной инстанции по делу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева.

Как уже сообщал «Новый День», экс-главе Челябинска вменяли получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Санкция статьи 290 УК РФ (часть 6) «Получение взятки в особо крупном размере» предусматривает до 15 лет лишения свободы, но Тефтелев заключил досудебное соглашение. Поэтому обвинение запросило для него 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, последующим лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет и со штрафом в размере 75 миллионов рублей.

Защита заявляла о безупречной трудовой деятельности клиента (во время которой он и получил взятку), его возрасте, участии в благотворительных организациях и просила ограничиться штрафом.

В итоге суд приговорил Тефтелева к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Прокуратура сочла вердикт слишком мягким и продолжало настаивать на своей позиции в суде. 23 декабря Челябинский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и оставил приговор без изменения.

Теперь прокуратура внесла кассационное представление: ссылаясь на существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального кодексов, повлиявшими на исход дела, ведомство просит отменить апелляционное определение и назначить по уголовному делу новое апелляционное рассмотрение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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