Южноуральские чиновники «забили» на земельный контроль

В Россельхознадзоре заявили о низком качестве муниципального земельного контроля в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, ведомство регулярно анализирует работу органов местного самоуправления по осуществлению муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения.

«Вынуждены признать, что работа эта в области практически не ведется: лишь 5 муниципальных районов (Брединский, Еткульский, Красноармейский, Чебаркульский, Сосновский) прислали планы проведения контрольно-надзорных мероприятий на 2021 год. Остальные районы, по всей видимости, не планируют проведение в наступившем году контрольных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения», – констатировали представители надзорного органа.

В 2020 году муниципальный земельный контроль на землях сельскохозяйственного назначения проводился в 14 муниципальных образованиях: ими проведено 553 мероприятия по муниципальному земельному контролю на площади 30 тыс. га, установлено 279 нарушений земельного законодательства на площади 16,6 тыс. га.

При этом управление Россельхознадзора получило всего 25 материалов проверок. После их рассмотрения в 19 случаях (76%) принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Причина: допущенные проверяющими нарушения требований федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также закона Челябинской области «О земельных отношениях» при проведении контрольных мероприятий.

Вот и получается, что муниципальный земельный контроль на землях сельскохозяйственного назначения в регионе практически не осуществляется, а там, где осуществляется, малоэффективен. Непринятие мер по привлечению к административной ответственности виновных лиц сводят на нет большое количество проводимых контрольных мероприятий и выявленных нарушений.

Вследствие такого неэффективного муниципального земельного контроля все больше земель сельскохозяйственного назначения зарастает, снижаются показатели плодородия почвы, земли выходят из сельскохозяйственного оборота, в весенне-летний период происходят возгорания, что ухудшает пожароопасную ситуацию в регионе, подчеркнули в региональном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.21

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