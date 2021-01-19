Южноуралец получил срок за паленые Jack Daniel`s и Cortel

Житель Кыштыма осужден за изготовление и хранение контрафактной алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кыштымский городской суд признал 59-летнего местного жителя виновным в изготовлении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Установлено, что мужчина в помещении гаража, расположенного на территории одного из частных домовладений Кыштыма, наладил производство и хранение алкогольного контрафакта, который выдавал за продукцию иностранных производителей, чем причинил правообладателям ущерб в размере более 8 миллионов рублей.

В ходе обыска у южноуральца изъяли алкоголь, разлитый в бутылки с этикетками виски «Jack Daniel`s» (свыше 6 тысяч бутылок) и коньяка «Cortel XO» (свыше 3,7 тысяч бутылок).

Суд приговорил предприимчивого кыштымца к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, а также штрафу в 650 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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