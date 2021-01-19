Крупный пожар вспыхнул в промзоне Челябинска

На деревообрабатывающем предприятии в Челябинске вспыхнул крупный пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 19 января, в 12:25 поступило сообщение о пожаре на производстве по адресу: Челябинск, Свердловский пр., 11.

По первоначальным данным, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в емкости для опилок, которая совмещена техническим трубопроводом с цехом деревообработки. Из него самостоятельно вышли 250 человек.

Ранг сложности пожара был повышен до 2 номера, на месте организован штаб пожаротушения, работают несколько боевых участков. Угрозы распространения огня нет. Проверены все помещения цеха и смежные бункеры с использованием тепловизоров, задействован автомобиль дымоудаления.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлечено 85 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 10 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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