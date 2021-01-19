Водители «Челябмедтранса» пожаловались на передачу их работы коммерсантам

Водители неотложек Челябинске заявили о резком сокращении нагрузки и массовых отпусках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странная ситуация складывается в МАУ «Челябмедтранс», обслуживающей подвижным составом медицинские организации города. По словам водителей предприятия, на фоне сохраняющейся высокой заболеваемости COVID-19 и сезона ОРВИ их начали массово отправлять в отпуска. Причем некоторых – без сохранения содержания.

Сотрудники учреждения связывают происходящее с привлечением для обслуживания вызовов машин сервиса такси «Ситимобил», работу которых муниципалитет не оплачивает, так как эти услуги оказывают в рамках благотворительной акции. И предрекают массовое увольнение водителей неотложек.

«30 декабря мне позвонили и сказали, что на моей машине остается один водитель, якобы управление здравоохранения сократило часы, – цитирует 74.ru сотрудника МАУ. – График работы изменили 32 машинам, от 17 отказались совсем, оставшиеся 15 машин с первого числа работают не 24/7, как раньше, а по пятидневке. В итоге число рабочих часов сократилось в полтора раза. На прошлой неделе 17 человек отправили в отпуска. Двое из них уволились сразу, без отработки. Кто не отгулял прошлогодний отпуск, их отправили догуливать, остальных – либо в неоплачиваемый, либо в резерв – это неоплачиваемые дежурства, когда ты просто сидишь дома и ждешь на телефоне».

По словам челябинца, вместо штатных водителей специфическую работу выполняют теперь таксисты, работающие с агрегатором «Ситимобил»: возят медиков на забор анализов, вызовы, доставляют биоматериалы.

Сотрудники муниципального учреждения опасаются резкого падения заработной платы. И заявляют, что в таком случае водители просто начнут массово увольняться.

В мэрии Челябинска категорически опровергают слова анонимного сотрудника «Челябмедтранса».

«По данным МАУ «Челябмедтранс», в настоящее время для выполнения муниципального задания необходимо 55 автомобилей, 25 из которых обслуживают службы неотложной помощи. В 2020 году работало 66 автомобилей, в т.ч. 27 обслуживали службы неотложной помощи. Сокращение машин, выходящих на линию в ежедневном режиме, связано с общим уменьшением количества вызовов. При росте количества вызовов число автомобилей будет увеличиваться пропорционально потребности», – заявили в пресс-службе администрации города.

По данным чиновников, на январь 2021 года в МАУ «Челябмедтранс» в штате 155 водителей. Из них шесть находились в отпуске без сохранения заработной платы с 11 по 15 января по личным заявлениям по семейным обстоятельствам. Еще шесть человек находятся в плановом оплачиваемом отпуске. В декабре 2020 года из учреждения по собственному желанию уволилось два водителя, при этом было принято на работу четыре водителя. В январе 2021 года уволились шесть водителей, один из которых – по состоянию здоровья, пять – по собственному желанию в связи с переходом на более высокооплачиваемую работу. В вынужденных отпусках и уволенных в связи с сокращением сотрудников нет.

«Что касается работы «Ситимобил», то данное направление курирует Министерство здравоохранения, распределяя средства между лечебными учреждениями. Данные автомобили привлекаются для обслуживания вызовов участковых терапевтов, узких специалистов, забора анализов на дому и подобных, необходимых для оказания медицинской помощи пациентам по месту жительства», – уточнили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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