В Челябинске автобус с пассажирами столкнулся с фурой. Есть пострадавшие

Пассажирка пострадала в столкновении междугородного автобуса и грузовика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 19 января, на улице Дарвина, рядом с торговым комплексом «Кольцо».

Автобус Iveco, следовавший по маршруту №133 «Первомайский – Челябинск», столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.

На место аварии прибыли скорая медицинская помощь и пожарная машина. Известно, что в результате ДТП пострадала женщина.

Подробности аварии выясняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.21

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