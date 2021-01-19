В Челябинске автобус с пассажирами столкнулся с фурой. Есть пострадавшие

Пассажирка пострадала в столкновении междугородного автобуса и грузовика.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 19 января, на улице Дарвина, рядом с торговым комплексом «Кольцо».
Автобус Iveco, следовавший по маршруту №133 «Первомайский – Челябинск», столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.
На место аварии прибыли скорая медицинская помощь и пожарная машина. Известно, что в результате ДТП пострадала женщина.
Подробности аварии выясняются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 19.01.21
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