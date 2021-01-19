Центр Челябинска отдадут под реновацию

Власти Челябинска решили сконцентрироваться на реновации центра города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска решила отказаться от застройки окраин. Это подтвердил сегодня замглавы города Владимир Шамне.

«Территорий для комплексной застройки не так много. От застройки окраин хотим уйти, уделив внимание реновации аварийного жилья в центре города. Реновацию будем проводить не точечно, сначала разрабатывается документация по планировке территории, потом определяется, что на ней будет расположено. Стройки будем регулировать, чтобы не получалось строительства домов без дорог и социальных объектов», – рассказал чиновник.

Отметим, что пробные попытки реновации городских территорий предпринимались как раз не в центре, а в отдаленных районах города. Старых и аварийных домов достаточно в Ленинском, Тракторозаводском и Металлургическом районах. Именно в первом двух из них власти пытались сформировать участок и отдать его под реновацию.

Но, по всей видимости, застройщики отнеслись к подобной идее без должного внимания. Реновация центра, безусловно, более выгодна для строительного бизнеса. Насколько такое решение повлияет на планах возрождения отдаленных районов города, неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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