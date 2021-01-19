Челябинск вошел в число 50 самых загруженных городов мира

Челябинск стал одним из самых загруженных городов мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск вошел в первую полусотню самых загруженных городов мира рейтинга The TomTom Traffic Index.

Охватывая 416 городов в 57 странах на 6 континентах, индекс ранжирует города по уровню напряженности автомобильного траффика.

Рейтинг рассчитывается с учетом ежедневного количества городских пробок и их общей протяженности, уровня загруженности для каждого часа каждого дня недели, в среднем за весь год, для каждого города, количеству дней с низким траффиком и ряда других параметров.

Лидером рейтинга стала Москва. Дале следуют Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Манила (Филиппины), Стамбул (Турция), Бангалор (Индия) и Киев (Украина). Уровень загруженности в этих городах превышает 50%.

Челябинск занял в рейтинге 46-е место с уровнем загруженности 31%.

Также в число 50-ти самых загруженных городов попали Новосибирск (9-е место), Санкт-Петербург (12-е), Самара (20-е), Екатеринбург (28-е), Ростов-на-Дону (37-е) и Омск (50-е). Еще три вошли в первую сотню. Это Нижний Новгород (56-е место), Казань (64-е) и Томск (70-е).

Челябинск, Виктор Елисеев

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