В Челябинске брошенная хозяевами собака примерзла к крыльцу магазина

Челябинки нашли замерзшего пса, привязанного у крыльца магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на неожиданную находку две челябинки наткнулись на днях. Об этом рассказали в социальных сетях сотрудники ветклиники «Добрый хвост».

«Девушка по имени Дарья со своей мамой шли в 9 часов вечера по Комсомольскому проспекту, увидели на крыльце закрытого магазина собаку, она дрожала, ее лапы вмерзли в пол, пес уже не двигался. Дарья целых 30 минут ждала хозяина собаки, но так и не дождалась. Сама промерзнув насквозь, девушка повела собаку к себе домой, но оставить там надолго не могла, обратилась за поддержкой к нашим друзьям – в приют «Я живой». После чего о ситуации узнали мы и собака оказалась у нас в «Добром хвосте», – рассказали ветеринары. – Эта ситуация до боли напоминает прогремевшую на всю страну историю Грея, которого в начале января тоже привязали на морозе к двери нашей клиники с запиской, в которой хозяйка попросила усыпить Грея».

Приютившие пса неравнодушные горожане назвали его Шариком – из-за круглого пятна на боку. «На вид Шарик очень худой, как будто плохо питается, хотя аппетит у парня отменный. Сегодня Шарику предстоит пройти обследования, узнаем, что он от нас скрывает», – рассказали зоозащитники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.21

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