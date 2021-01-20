Собака откусила часть губы у шестилетнего саткинца. СКР начал проверку

В Челябинской области проводится проверка по факту причинения собакой травм ребенку.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, полиция передала в Следственный комитет материалы по факту нападения на шестилетнего ребенка собаки.
Само нападение произошло в начале января. По предварительным данным, мальчик гулял с матерью, когда она остановилась для разговора с соседкой, державшей на поводке собаку. Когда ребенок наклонился к животному, оно его укусило.
В Челябинской областной клинической больнице ребенку провели восстановительную операцию и оказывается необходимая помощь. Как рассказали в лечебном учреждении, собака откусила мальчику часть губы и проглотила ее. Поэтому операция проходила в несколько этапов, так как медикам пришлось формировать новую губу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 19.01.21
Смог снова задержится на Южном Урале. / В Челябинске брошенная хозяевами собака примерзла к крыльцу магазина. / «Система контроля» и подготовка к «взрыву» финансовой системы: названы главные опасности «цифрового рубля». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube