Собака откусила часть губы у шестилетнего саткинца. СКР начал проверку

В Челябинской области проводится проверка по факту причинения собакой травм ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, полиция передала в Следственный комитет материалы по факту нападения на шестилетнего ребенка собаки.

Само нападение произошло в начале января. По предварительным данным, мальчик гулял с матерью, когда она остановилась для разговора с соседкой, державшей на поводке собаку. Когда ребенок наклонился к животному, оно его укусило.

В Челябинской областной клинической больнице ребенку провели восстановительную операцию и оказывается необходимая помощь. Как рассказали в лечебном учреждении, собака откусила мальчику часть губы и проглотила ее. Поэтому операция проходила в несколько этапов, так как медикам пришлось формировать новую губу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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