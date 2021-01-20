В Карабаше водитель погрузчика погиб при уборке снега

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти водителя на территории промышленного предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 18 января текущего года на территории промышленного предприятия (Карабаш) обнаружено тело 30-летнего водителя погрузчика.

По данному факту доследственная проверка. По предварительной информации, водитель погрузчика подрядной организации выполнял работы по уборке снега на территории промышленного предприятия. Машина опрокинулась, и мужчина получил смертельные травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.21

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