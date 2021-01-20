В Катав-Ивановске подрядчик завалил строительным мусором лес и пруд

Общественники призвали чиновников ликвидировать свалки строительного мусора в пруду и лесах Катав-Ивановска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, жители Катав-Ивановска массово жалуются на свалки строительного мусора. Люди просят спасти любимые места отдыха горожан от действий нерадивого подрядчика, завалившего камнями и досками территорию пруда и лесополосу. При этом местная администрация, по мнению катав-ивановцев, допускает возмутительное попустительство.

Проблема возникла после решения о строительстве нового клуба в Катав-Ивановске. Казалось бы, полезной инициативе горожане радовались недолго, ведь администрация решила заодно разобрать здание старого клуба. Очень скоро после демонтажа у пруда в районе дома №8 по улице Кирпичная, а также в близлежащем лесу появились гигантские горы строительного мусора, которые с каждым днем растут. Вдобавок образовываются новые точки складирования отходов.

«Естественно, в смету заложена сумма на утилизацию строительного мусора, и немаленькая. А заказчик дает добро на то, что весь строительный мусор подрядчик раскидает в черте города. Одним из таких мест оказалась береговая зона в районе улиц Пушкина и Кирпичная, второй заваленный участок – Запань. Третий – пустырь, относительно которого есть официальный запрет, так как отсыпка здесь может вызвать затопление прилегающих улиц и проезжей части», – рассказала жительница Катав-Ивановска.

По словам жителей, в администрации города сперва называли свалки «отсыпкой» с целью укрепления берега водоема. Однако на сборе, организованном горожанами с участием полиции, чиновники отказались объяснить, почему «отсыпка» ведется строительным мусором, а также назвать причину, по которой свалки образовались также на пустыре и в лесополосе.

«Мы полагаем, что к проблеме необходимо подключиться региональному министерству экологии. Ситуация в Катав-Ивановске складывается напряженная: жители не готовы соглашаться на уничтожение экосистем леса и пруда. Мы просим профильное ведомство незамедлительно принять меры к ликвидации свалок», – заявил представитель общественников.

Также активисты обратились в контрольно-надзорные органы с заявлением о проверке целевого расходования средств на утилизацию строительного мусора и в отдел водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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