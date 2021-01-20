Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 42 тысячи человек

В Челябинской области за сутки выявлено 297 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 6 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 42 тысячи 67 зараженных. 1 тысяча 536 из них умерли (непосредственно от инфекции – 674).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.01.21

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