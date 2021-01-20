В Миассе «скорая» с пациентом столкнулась с легковушкой. Пятеро пострадавших

В Челябинской области скорая помощь, ехавшая с пациентом в больницу, попала в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 19 января, на пересечении Тургоякского шоссе и объездной дороги в Миассе.

Во время снегопада автомобиль «Лада Ларгус» вынесло на встречку, где он столкнулся с УАЗом, где ехала бригада скорой медицинской помощи, доставлявшая пациентку в больницу.

В результате ДТП пациентка не пострадала. Зато травмы получили водитель «скорой» и двое медиков. Кроме того, пострадали водитель легковушки и ехавшая в ней девушка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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