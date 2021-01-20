На Южном Урале освоили телепортацию

В Челябинской области продукция «преодолела» расстояние за нелогичный период времени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, мониторинговой группой ведомства при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» 18 января были установлены нарушения, допущенные аттестованным специалистом в области ветеринарии хозяйствующего субъекта ИП Шубин Е.Г. (Юрюзань).

Так, 13 января он провел гашение входящих ВСД из Челябинска в Юрюзань за нелогичный период времени (от 25 до 60 минут), тем самым нарушена система прослеживаемости.

«Отметим, что по трассе расстояние между двумя городами составляет 235 км, преодолеть которое можно за 2,5 часа», – рассказали в представители надзорного органа.

Аттестованному ветеринарному специалисту выдано предупреждение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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