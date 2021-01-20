В Челябинской области жители двух поселков остались без водоснабжения

Из-за сгнивших сетей южноуральцы сутками сидят без питьевой воды.

Как сообщили РИА «Новый День», вторые сутки нет центрального водоснабжения в поселке Кропачево. Об этом южноуральцы пожаловались винтернет-сообществе «А.Л. Текслер, помоги».

«Наш поселок Кропачево в Ашинском районе уже два дня сидит без воды, и никому до этого нет дела. Ладно, у кого есть машины, съездят привезут, а пожилые куда должны идти? Все говорят, новая водокачка, миллионы ушли на строительство, а трасса вся старая, трубы все гнилые. Мы платим такие деньги за квартиры, а ничего не обновляется, все латают из старья. Ни зимой, ни летом нет воды», – написала жительница поселка.

Интересно, что примерно одновременно с ашинцами без водоснабжения остались и жители поселка Верхнекизильское в Агаповском районе. «И вот пошли 2е сутки, как в поселке Верхнекизильское нет центрального водоснабжения, пол поселка остались без воды, – написала одна из его жительниц на стене сообщества вчера, 19 января. Садик не работает, детей девать некуда, школа в сокращённом режиме. Сгорел насос водоснабжения, вчера его к ночи поменяли, теперь в неизвестном месте перемерзла вода в трубах. Когда их отогреют, неизвестно и отогреют ли вообще! На улице морозы, что делать непонятно, куда обращаться тоже и как ускорить процесс подачи воды в поселок!? Подвоза воды нет, предложили только техническую воду с пожарной машины!"

По информации пресс-службы администрации Агаповского района, аварию удалось устранить вечером 19 января.

По факту отсутствия водоснабжения в Кропачевского городском поселении начала проверку прокуратура Ашинского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.21

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