Четыре десятка домов в Челябинске остались без теплоснабжения

Прокуратура выясняет виновных в отключении тепла в Металлургическом районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 20 января, утром в районе одного из домов по улице Сталеваров в Металлургическом районе Челябинска.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку по факту технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии, в результате которого приостановлено теплоснабжение 34 многоквартирных дома, 6 объектов социального назначения.

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления и исполнителя коммунальных услуг при организации теплоснабжения на территории Челябинска.

Напомним, 15 января в Металлургическом районе Челябинска также произошла авария. Тогда без отопления остались больше 60 домов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.21

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