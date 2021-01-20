Южноуральцы на пару вывезли из Якутии золото и серебро на 6,5 миллиона рублей

В суд направлено уголовное дело о хищении около 1,6 кг драгоценных металлов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Пласта. В зависимости от степени участия они обвиняются краже в особо крупном размере и незаконных хранении, перевозке драгоценных металлов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По версии следствия один из южноуральцев, работая на золотоизвлекательной фабрике в Якутии, тайно похищал с предприятия золотосодержащий концентрат, к которому имел доступ по роду своей деятельности.

Для последующей реализации и перевозки похищенного своего земляка, работавшего вахтовым методом на этом же предприятии.

В июле 2020 года мужчины перевезли золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов на поезде из Нерюнгри в Челябинск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уральцы были задержаны сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъят золотосодержащий концентрат из драгоценных металлов массой 3,5 кг.

Согласно заключениям экспертов, масса чистого золота и серебра в концентрате составила около 1,6 кг. Общая стоимость добычи свыше 6,5 млн рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемых (земельный участок, автомобили) наложен арест.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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