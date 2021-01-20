Экс-мэра Чебаркуля отправили в колонию

Суд огласил приговор бывшему главе Чебаркуля Сергею Ковригину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 20 января, Чебаркульский городской суд признал экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина виновным в получении взятки, а также злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Судом установлено, что чиновник склонил своего заместителя к заключению договоров аренды муниципальных сетей и инженерных сооружений ООО «ЧПВ» и ООО «ЧПК», в результате чего принадлежащие городу объекты водоснабжения и водоотведения в 2016 году перешли в пользование этих компаний для осуществления предпринимательской деятельности.

Также, с целью избежать материальных затрат на оплату услуг журналиста по освещению его деятельности, мэр фиктивно трудоустроил ее в муниципальное учреждение, где она получила заработную плату в размере свыше 65 тысяч рублей.

Кроме того, чиновник в благодарность за передачу водопроводных сетей и покровительство по службе руководитель ООО «ЧПВ» и ООО «ЧПК» заплатил все той же журналистке свыше 52 тысяч рублей, опять же за освещение деятельности мэра.

Суд приговорил Ковригина к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 миллион 44 тысячи рублей, с лишением права занимать определенные должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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