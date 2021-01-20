Челябинская область получит больше 150 тысяч доз вакцины от COVID-19

После начала массовой вакцинации на Южный Урал придет больше 150 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, сегодня, до конца февраля в регион поступит около 152 тысяч доз вакцины.

В правительстве области со ссылкой на Минздрав России уточнили, что очередная партия препарата поступит на Южный Урал с 24 по 31 января – 55 600 доз.

Еще 90 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» поступит в регион в феврале 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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