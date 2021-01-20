К выходным на Южный Урал вернутся тридцатиградусные морозы

В Челябинской области похолодает до -35.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентра, в ночь на четверг, 21 января, в регионе ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха -20, -25, при прояснении до 30 градусов мороза. Днем 15-20 градусов ниже нуля.

В пятницу, 22 января, ночью синоптики обещают -21, -21 градусов по Цельсию, днем – 13-18 градусов ниже нуля.

А вот в ночь на субботу существенно похолодает. В регионе будет 25-30 градусов мороза, в горах и низинах столбик термометра опустится до -35. Днем ожидается -16,-21, на крайнем западе -11,-16, в горах до -24 градусов.

В Челябинске сегодня ночью синоптики обещают 22-24 градуса ниже нуля. Днем четверга будет -16, -18 градусов по Цельсию. В ночь на пятницу несколько похолодает – до 23-25 градусов ниже нуля. Днем 22 января ожидается 16-18 градусов ниже нуля.

В субботнюю ночь в областном центре столбик термометра опустится к отметкам -31, -33 градуса. Днем синоптики обещают 19-21 градус ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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