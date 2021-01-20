Лыжи, чемодан, Норильск: челябинцы поздравили губернатора Текслера с днем рождения (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Челябинска решили поздравить с днем рождения губернатора Алексея Текслера, однако принимать их подарки в резиденции главы региона категорически отказались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня группа экоактивистов пришла в правительство Челябинской области, чтобы лично поздравить губернатора. В отделе по работе с обращениями граждан у них приняли поздравительное обращение с описью подарков. Но сами подарки – ретро-чемодан и лыжи – взять категорически отказались.

Сначала было заявлено, что спортивные инвентарь и крупногабаритные вещи не принимаются. Потом – что губернатору нельзя дарить подарки стоимостью дороже 3 тысяч рублей. Дарители заверили, что цена их презента гораздо скромнее. Наконец, чиновницы сообщили, что подарки губернатору могут дарить только юридические лица и официальные делегации. По их словам, они обязательно передадут Алексею Текселеру, что к нему приходила группа граждан из 8 человек и принесла в подарок лыжи и чемодан – это все было запротоколировано в официальной бумаге. Но сами подарки так и не взяли.

Оставить лыжи и чемодан в коридоре областного правительства, чтобы вчерашний именинник мог их забрать, уходя с работы, не дали охранники, которые, выпроводив общественников, и вовсе заперли правительство «на клюшку», несмотря на разгар рабочего дня.

Тогда общественники продемонстрировали, что в чемодане нет ни рутения, ни взрывчатых веществ и вообще ничего, оставили подарки на крыльце правительства и гордо удалились.

Кто в конце концов получил лыжи с надписью «В Норильск» и «На Кипр», а также чемодан с наклейками «Кипр», «Магадан», «Норильск» и «В добрый путь», неизвестно.

Фотографии Валентины Волковой

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