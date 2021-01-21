Челябинка украла сыра на миллион рублей

Челябинские полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничества на сумму более миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники следственного отдела на территории обслуживания ОП «Ленинский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении 30-летней челябинки.

Следствием установлено, что женщина, являясь работником коммерческой организации, похитила сырную продукцию на сумму более миллиона рублей. Вводя в заблуждение экспедиторов, горожанка уверяла, что доставит заказчикам груз сама. Однако клиенты свои оплаченные заказы не получали. Продукцию женщина продавала налево, а в кассу сдавала фиктивные документы о якобы получении товара заказчиками.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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