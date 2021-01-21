Поселок Безводный оправдывает название: южноуральцы неделю маются без воды

В Челябинской области растет число территорий, где из-за аварий прерывается водоснабжение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок Безводный остался без подачи воды из-за коммунальной аварии. Об этом одна из жительниц района сообщил в интернет-сообществе «А.Л. Текслер, помоги».

«Прошу посодействовать в решении проблемы водоснабжения. Поселок Безводный Чесменского района находится уже неделю без воды! – пишет женщина. – Месяц назад прорвало трубу возле водонапорной башни. Подача воды была скудной, тут же поставили в известность главу Тарасовского сельского поселения Чесменского района – Кондрашева. После приехал рабочий, добавил давление на насосе и уехал, трубу прорвало сильнее, и подача воды прекратилась совсем! Так же звонили в ЕДДС, никаких действий! Прошу помочь, люди страдают! Жителей осталось не много, в основном пожилые, им и так приходится выживать! Транспорт не ходит, магазинов нет, а теперь еще и воды!"

В администрации района признали, что из-за низких температур количество аварий на водопроводных сетях в муниципалитете увеличилось. «Вопрос ремонта водовода в поселке Безводный, где порыв произошел два дня назад, стоит на контроле в администрации района и передан для решения в управляющую организацию», – ответили чиновники в комментарии к обращению.

При этом в ответе специально отмечено, что «подача воды в этот период не прекращалась, но отсутствовал необходимый для бытовых нужд напор». Это значит, что формально водоснабжение как бы осуществлялось, но в действительности воды жители поселка не получали.

При этом, хотя даже по данным чиновников авария произошла, как минимум, два дня назад, ремонтная бригада, как сообщили в администрации, к месту порыва выехала только сегодня утром.

Прокуратура района начала проверку по факту ненадлежащей организации водоснабжения.

Напомним, ранее на этой неделе без воды остались два поселка в Ашинском и Агаповском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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