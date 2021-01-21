Уральские металлурги переходят к облачной системе закупок

ММК внедряет в промышленную эксплуатацию облачную систему закупок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания широко применяет передовые закупочные практики. В настоящее время ММК проводит работы по внедрению облачной системы закупок в режиме самообслуживания на базе Oracle Self Service Procurement Cloud.
Ввод в промышленную эксплуатацию облачной системы закупок позволит ПАО «ММК» и обществам Группы ПАО «ММК» упростить, ускорить и удешевить закупки. С помощью облачного сервиса Oracle Self Service Procurement Cloud уполномоченные пользователи смогут заказывать необходимую продукцию в режиме самообслуживания. Это один из самых масштабных проектов по реализации Oracle Cloud Applications в российской промышленности.
Внедрение облачной системы закупок в режиме самообслуживания позволит ПАО «ММК» еще больше снизить трудовые и административные затраты на закупки оборудования, расходных и вспомогательных материалов за счет доступности актуальной информации о наличии товаров от поставщиков непосредственно от интернет-магазинов и применения лучших мировых практик.
Использование системы закупок в режиме самообслуживания дает ПАО «ММК» следующие ключевые преимущества:
повышение удобства работы конечных пользователей при минимальном необходимом обучении;
точное выполнение условий контрактов за счет формализации списка поставщиков;
соблюдение процедуры закупок с помощью встроенных бизнес-процессов по утверждению закупок;
сокращение расходов на поддержку и снижение стоимости обслуживания;
быстрое выявление и решение проблем конечных пользователей.
Благодаря Oracle Self Service Procurement Cloud структурные подразделения ПАО «ММК» могут самостоятельно приобретать товары при сохранении централизованного контроля. Сотрудники получают удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, с помощью которого они могут легко находить необходимые товары и формировать корзину закупок. Это позволяет повысить эффективность процессов закупок за счет повышения вовлеченности пользователей, расширения возможностей совместной работы, упрощения, стандартизации и автоматизации рутинных транзакций.
Также стоит отметить, что внедрение данного проекта было выполнено дистанционно за счет взаимодействия между всеми участниками проектной группы в режиме online. Повышение эффективности бизнеса является приоритетным направлением деятельности ПАО «ММК» в рамках реализации стратегии «Индустрия 4.0».
Челябинск, Виктор Елисеев
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