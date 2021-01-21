В Челябинской области за сутки скончались 15 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 294 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 28 тысяч 268 зараженных. 1 тысяча 551 из них умер (непосредственно от инфекции – 684).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 21.01.21
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