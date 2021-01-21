В Челябинской области за сутки скончались 15 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 294 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 28 тысяч 268 зараженных. 1 тысяча 551 из них умер (непосредственно от инфекции – 684).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.01.21

Уральские металлурги переходят к облачной системе закупок. / Поселок Безводный оправдывает название: южноуральцы неделю маются без воды. / Челябинка украла сыра на миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»