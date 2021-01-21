Спор из-за не расселяемого общежития в Чебаркуле перерос в уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело после публикации о нежелании властей Чебаркуля расселять опасное общежитие.

Как уже сообщал «Новый День», споры вокруг статуса проблемного дома на улице Электростальская, 7, ведутся уже много лет. Дом был построен в 1968 году, здесь никогда не было ремонта.

Люди боятся за свои жизни, поскольку здание даже визуально не внушает доверия. Фундамент сыпется, в полу и потолках зияют дыры, проводка сожжена, из гнилых труб в подвале течет вода. Из-за постоянной сырости неизменные соседи жильцов – крысы и насекомые. В сезон дождей общежитие топит насквозь – с последнего этажа по первый. А с приходом холодов здание вымерзло настолько, что напоминает ледяную пещеру.

Брать такой дом на баланс, по словам жильцов, не хочет ни одна управляющая компания. Лишь после долгих прений с администрацией Чебаркуля общежитие все-таки отдали под управление одной из организаций. Но положительных изменений люди не увидели. Когда несколько лет назад здесь рухнул лестничный пролет, ремонтировать его пришлось жильцам своими силами. Конструкцию приварили и используют на свой страх и риск.

При этом экспертиза, проведенная чебаркульской мэрией, показала, что здание якобы пригодно для проживания. Жильцы собрали средства и провели независимую экспертизу, которая опровергает это утверждение: износ несущих конструкций составляет 77%, общий износ здания – 74,37%.

Неделю назад общественники потребовали вмешательства в ситуацию прокуратуры. После волны публикаций к делу подключился и СКР.

Как сообщили в следственном управления СКР по Челябинской области, по данному факту проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, управляющей компании и приняты необходимые меры для восстановления нарушенных прав жильцов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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