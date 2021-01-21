Экс-начальник учреждения ФСИН в Бакале получил срок за передачу банки с кофе

В Челябинской области бывший начальник исправительного учреждения признан виновным в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего начальника ФКУ ЛИУ №9 ГУФСИН (Бакал) виновным в превышении должностных полномочий и покушении на незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

По версии следствия, в октябре 2019 года начальник лечебно-исправительного учреждения ФСИН по просьбе заключенного обеспечил передачу на подведомственную ему территорию банки с кофе, в которой находились наркотические средства массой более 10 грамм.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд приговорил экс-сотрудника ФСИН к 2,5 годам лишения свободы условно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.01.21

Завкафедрой челябинского вуза поймали на взятке. / Спор из-за не расселяемого общежития в Чебаркуле перерос в уголовное дело. / В Челябинской области за сутки скончались 15 зараженных коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»