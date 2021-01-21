В Челябинской области вырастут цены на проезд в электричках

С 1 февраля в Челябинской области будут проиндексированы тарифы на пригородные железнодорожные перевозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания», с 1 февраля 2021 года тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона устанавливается в размере 2,8 рублей за каждый километр поездки.

Так, стоимость поездки по маршруту Челябинск – Полетаево составит 72,8 руб. (ранее 70,2 руб.), по маршруту Челябинск – Миасс – 268,8 руб. (ранее 259,2 руб.), по маршруту Челябинск – Троицк – 338,8 руб. (ранее 326,7 руб.).

Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно с учетом инфляции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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