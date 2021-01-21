В центре Челябинска ограничат движение автотранспорта

На улице Труда в центре Челябинска движение транспорта ограничат почти на три месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения работ по технологическому присоединению к водоснабжению и водоотведению с 9 часов 22 января будет ограничено движение транспорта по улице Труда на участке от улицы Пушкина до улицы Свободы путем сужения проезжей части.

Ограничение продлится до 15 марта. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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