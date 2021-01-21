Копейчанка год просила полицию защитить ее от «бывшего», в итоге женщину убили

Копейчанин жестоко расправился с бывшей подругой, выследив ее по дороге на работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром 18 января. Около 6:00 прохожие обнаружили 44-летнюю женщину рядом с Дворцом культуры имени Кирова. Экипаж скорой медицинской помощи не смог спасти копейчанку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

После убийства полиция задержала бывшего гражданского супруга горожанки. Но родственники женщины уверены: трагедии можно было избежать, вмешайся полиция раньше.

Пара прожила 11 лет, вместе работали на Копейском машиностроительном заводе. Но мужчина пристрастился к «спайсу» и курительным смесям, и семейная жизнь покатилась под откос.

Под воздействием наркотиков копейчанин становился неадекватен. Последней каплей стало то, что он толкнул тещу, вместе с которой супруги жили в ее квартире, так, что та упала и потеряла сознание. Женщина решила расстаться с опасным спутником. Однако это категорически не устраивало копейчанина.

Долгое время его пытались выселить из квартиры. Но даже когда мужчина потерял ключи, он начал просто лазить в окно (жилье было на первом этаже).

Доставалось всей семье: теще, зятю, бывшей супруге. Так как работать они продолжали на одном заводе, бывший муж неоднократно избивал женщину прямо на предприятии. Но выносить сор из избы, по словам родственников копейчанки, руководство не хотело. Ограничивались вмешательством охраны.

Не проявляла особого рвения и полиция, считают родные погибшей. Жалобы правоохранителям писали в течение года, но реакции не было. По словам невестки женщины, дебошира даже ни разу не арестовали.

Писали родственники и в прокуратуру, оттуда их жалобу отправили в опять же в полицию.

Впрочем, в ОМВД Копейска заверяют, что реакция по каждой жалобе была – мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности. А в октябре прошлого года, после того как он ударил бывшую тещу ножом в руку, в отношении копейчанина возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью. В качестве меры пресечения было избрано обязательство о явке.

Однако это не помешало южноуральцу подстеречь экс-супругу утром 18 января, когда она шла на работу, и несколько раз ударить гвоздодером по голове.

Теперь копейчанин задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, следователь ходатайствовал о заключении мужчины под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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